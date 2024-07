Calciomercato Lazio | Salutano anche Kamenovic e Marcos Antonio: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua il suo calciomercato andando di pari passo tra acquisti e cessioni. Per il capitolo uscite, nelle scorse ore sono arrivate le ufficialità di Adamonis al Catania e di Raul Moro al Valladolid. Nelle prossime ore dovrebbero essere altri due a salutare la Capitale. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Kamenovic rimarrà in prestito all'Yverdon, squadra svizzera in cui ha giocato da febbraio in poi: per lui 1 gol e 2 assist in 13 presenze. In via di definizione, poi, la trattativa con il Flamengo per Marcos Antonio: il ds Fabiani ha quasi chiuso per un prestito con obbligo di riscatto (condizionato) a circa 4 milioni di euro, in questo modo la Lazio sarebbe certa della sua partenza tra 12 mesi. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci le visite mediche per entrambi e le ufficialità delle operazioni che appaiono più che definite.