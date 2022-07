Calciomercato Lazio, Sarri vuole Provedel ma occhio a Falcone...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Con l’arrivo di Maximiliano, la Lazio si concentra ora sull’acquisto del secondo portiere. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Provedel resta la prima scelta della società, è in scadenza nel 2023 e non rinnoverà. Lo Spezia si sta già muovendo per rimpiazzarlo e la scelta è ricaduta su Wladimiro Falcone, 27enne romano scoperto dal ds Pecini. Il portiere cresciuto nell’Ostia Mare è richiesto anche da Torino, Lecce, ora sembra essere nelle idee della Lazio. Per essere più chiari, al fine di arrivare a Provedel, Lotito prenderebbe Falcone per poi rigirarlo ai liguri, aggiungendo un conguaglio di circa 2 milioni. L'Empoli conserva il 50% della rivendita di Provedel. La Samp chiede 3 milioni per Falcone. Forse un’operazione troppo costosa per la Lazio. Ecco allora che spunta un'altra soluzione: acquistarlo senza girarlo allo Spezia. Se Lotito però gli offrirebbe uno stipendio più alto e il palcoscenico dell'Europa League, l'estremo difensore potrebbe comunque preferire una soluzione in cui giocare titolare.