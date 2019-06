Calciomercato Lazio, si cerca il profilo per l'eventuale dopo Milinkovic

Le ormai solite voci di mercato su Sergej Milinkovic-Savic, su cui sembrerebbe esserci forte l'interesse del Paris Saint Germain, portano a ipotizzare il profilo di chi potrebbe eventualmente sostituirlo alla Lazio. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Inzaghi avrebbe chiesto alla società l’acquisto di un giocatore con le caratteristiche del serbo, cioè fisicità e capacità di far gol. Diversi i nomi che rispondono a queste caratteristiche: si pensa a Ruben Loftus-Cheek del Chelsea, profilo giovane e promettente che però viene dalla rottura del tendine d'Achille, ma anche a Peter Zulj dell'Anderlecht. Dominik Szoboszlai è una candidatura che si è sgonfiata con l'interesse di grandi club tra cui la Juventus, restano in auge i nomi di Elmas del Fenerbahce - attenzionato però dal Napoli - e di Yusuf Yazici del Trabzonspor. La seconda ipotesi, invece, porta all’acquisto di un giocatore di “garra” come Nahitan Nandez, riscattato ieri dal Boca Juniors che ha versato circa 3 milioni di euro nelle casse del Peñarol per acquisire il 70 per cento del cartellino. Nandez ha 23 anni, uruguaiano con passaporto italiano. E’ alto 1,72, è nato trequartista, ha giocato da regista, si è specializzato da mediano e mezzala. La sua valutazione è di almeno 20 milioni.

