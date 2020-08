Calciomercato Lazio, Sirigu torna nel mirino. Ma Roma e Napoli...

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio torna a pensare a Salvatore Sirigu. Il portiere è stato uno dei pochi a salvarsi nella stagione con più ombre che luci del Torino. A 33 anni l'estremo difensore potrebbe cambiare ancora una volta maglia. Le buone prestazioni hanno attirato le attenzioni di molte big. Sì, perché oltre alla Lazio anche la Roma e il Napoli hanno sondato il terreno per il numero uno. Come sottolinea l'edizione odierna de La Stampa, i granata hanno aperto alla cessione e in particolare ne parlerebbero volentieri con la società partenopea. In Piemonte piace parecchio Alex Meret che, però, ha costi molto più alti rispetto a Sirigu. L'affare, però, potrebbe essere ben più ampio con Gattuso che impazzirebbe per allenare Andrea Belotti. Operazioni svincolate o unico pacchetto? Non è dato saperlo, ma il Napoli resta alla finestra per Sirigu così come Roma e Lazio. Il nome di Sirigu si aggiunge a quelli di Cragno, Paleari, Consigli e Sergio Rico, tutti accostati nelle ultime settimane per sostituire Silvio Proto. Nei prossimi giorni se ne saprà di più.