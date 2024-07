Calciomercato Lazio | Spunta un altro talento: è seguito da Roma e Milan

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di CeC-comunication

RASSEGNA STAMPA - L'ultimo colpo della Lazio. Sfumato Greenwood, la società biancoceleste cerca un altro attaccante da regalare a mister Baroni. A Formello comunque hanno intenzione di riflettere a lungo prima di chiudere un nuovo acquisto. I nomi accostati sono diversi: su tutti c'è la pista che porta ad Armand Laurienté del Sassuolo, per cui sono attesi sviluppi nelle prossime ore. Rimangono poi sempre vive le candidature di Jobe Bellingham e Calvin Stengs del Feyenoord.

Ma come riportato da Il Messaggero, nel mirino della Lazio sarebbe finito anche Matias Fernandez-Pardo del Gent. Talento belga-spagnolo, classe 2005: è stato già sondato sia dalla Roma che soprattutto dal Milan, attualmente in vantaggio. Può giocare sia a sinistra che come fantasista. Si tratterebbe di un altro affare in prospettiva, che darebbe continuità alla linea verde di questo mercato. Seguiranno aggiornamenti.