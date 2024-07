Calciomercato Lazio | Tavares spinge fuori Hysaj: c'è l'accordo per la cessione

RASSEGNA STAMPA - È fatta per l'arrivo di Nuno Tavares alla Lazio. Il terzino portoghese è atteso in ritiro ad Auronzo di Cadore dopo le visite mediche. Come vi abbiamo raccontato, l'accordo è stato raggiunto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a sei milioni. Per il calciatore è pronto un contratto di cinque anni con un ingaggio a partire da due milioni di euro.

Secondo quanto scritto da Il Corriere dello Sport, l'ingaggio del classe 2000 mette fuori dal progetto Elseid Hysaj, attualmente in vacanza dopo Euro2024. Già in passato, durante la trattativa per il rinnovo di Zaccagni, la società biancoceleste aveva avuto modo di confrontarsi con gli agenti dell'albanese sul suo futuro. Sarebbe stato raggiunto un accordo per la sua cessione in questa sessione di mercato. Manca solamente un'offerta per lasciarlo partire: la Lazio sulla fascia sinistra avrà a disposizione Pellegrini e Nuno Tavares.