Calciomercato Lazio, Zielinski - Sarri: il retroscena dopo il match di Napoli

L'interesse della Lazio per Zielinski non è certo una novità. Già un anno fa, come riportato dalla nostra redazione in esclusiva, in una cena tra il patron della Lotito e Aurelio De Laurentiis si era parlato di una possibile cessione del polacco che ha il contratto in scadenza nel 2024. Da quella sera tante sono cambiate a partire dal rendimento del calciatore autore di un ottimo campionato. Non è detto però che in estate qualcosa non possa muoversi soprattutto se Zielinski non rinnoverà il suo contratto.

Per Sarri è un pupillo e potrebbe essere il miglior sostituto in caso di partenza di Milinkovic-Savic. Discorso rimandato all'estate? Certo, anche se il il tecnico biancoceleste ha già avanzato la sua richiesta proprio al giocatore. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero infatti dopo la vittoria del Maradona il calciatore avrebbe dato il suo benestare per traslocare a Roma in caso di mancato rinnovo. Sarri avrebbe poi puntualizzato: "Ma se vieni da noi devi abbassarti l’ingaggio", "Certo" la risposta dell'azzurro.