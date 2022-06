Calciomercato, Mkhitaryan dice no alla Roma: Inter in vantaggio

L'armeno ha il contratto in scadenza con i giallorossi e i nerazzurri sono in pressing per portarlo a Milano. La Lazio sperava...

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 - Henrikh Mkhitaryan ha rifiutato la proposta di rinnovo di contratto avanzata dalla Roma. Come riporta Sky Sport, il giocatore dopo 48 ore di riflessione ha scelto di dire di no alla proposta di contratto dei giallorossi di un anno con opzione per il secondo. L'Inter è ora in vantaggio per il calciatore con la proposta di un biennale da circa 4.5 milioni a stagione con la possibilità di giocare la Champions come incentivo per sposare il progetto meneghino.

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Henrikh Mkhitaryan è stata una delle armi della Roma di Mourinho per la conquista della Conference League. Il contratto dell'armeno è in scadenza il prossimo 30 giugno e il club giallorosso è al lavoro per provare a prolungare l'accordo. L'Inter è in agguato sul giocatore e avrebbe già l'accordo con i procuratori del giocatore. La Roma ha provato un rilancio portando l'offerta a oltre 3.5 milioni a stagione per un anno con opzione per il secondo che scatterebbe a un tot di presenze o con la qualificazione europea. La società dei Friedkin hanno dato 48 ore per decidere. Sullo sfondo, però, restano a guardae numerosi club tra cui la Lazio. Maurizio Sarri accoglierebbe molto volentieri il calciatore e sogna di ripetere l'operazione Pedro che tanto bene ha fatto con l'aquila sul petto. La voce rimbalza da qualche settimana in maniera prepotente, ma l'operazione resta in salita e complicata. La possibilità di giocare la Champions con la squadra di Simone Inzaghi è un'arma in più a favore dei lombardi, mentre rimanere nella Capitale è l'asso nella manica di Roma e Lazio. Cosa deciderà Mkhitaryan?