Calciomercato Lazio | Mkhitaryan, Sarri alla finestra: Inter e Roma, ultimi assalti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter e Henrikh Mkhitaryan sono sempre più vicini. I nerazzurri fra oggi e domani porteranno l'assalto decisivo a quello che può essere definito un ex Roma. Condizionale d'obbligo però: i giallorossi proveranno fino alla fine a convincere il calciatore a prolungare il contratto in scadenza. L'Inter è pronta a mettere sul piatto soldi e palcoscenico, quella Champions League che a Mkhitaryan manca a dispetto delle meno blasonate Europa League e Conference. In seconda battuta uno stuolo di squadre che adocchiano l'operazione come fattibile. C'è la Juventus, che pensa al calciatore per rimpinguare le fila del proprio centrocampo, e anche la Lazio. Il giocatore è gradito soprattutto al tecnico Maurizio Sarri, pronto a muoversi in prima persona per convincere Mkhitaryan nel caso che la trattativa già avviata con l'Inter dovesse arenarsi. Occasioni del mercato a 0, intorno a grandi nomi, su cui i biancocelesti riflettono. Almeno un colpo "a effetto" è infatti nei pensieri di dirigenza e staff.