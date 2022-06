Calciomercato, Pinamonti al centro del mercato: Salernitana alla finestra

TUTTOmercatoWEB.com

Saranno mesi frenetici quelli estivi per le società impegnate nel calciomercato in vista della prossima stagione. La Salernitana, dopo lo scossone Sabatini e in attesa che venga ufficializzato il nuovo ds, ha messo gli occhi su Andrea Pinamonti. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei i granata potrebbero effettuare uno scambio con l'Inter interessata a Ederson.

L'attaccante, dopo un'ottima stagione all'Empoli condita da 13 gol e 2 assit, è finito nel mirino di molti club tra cui la Lazio, alla ricerca di un vice Immobile, e il Monza di Galliani.