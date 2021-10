Calciomercato Serie A, quanti big senza rinnovo. Mentre la Lazio...

CALCIOMERCATO LAZIO - La stagione 2021/22 vive la seconda sosta per le nazionali e, senza il calcio giocato dai club, si torna a parlare di calciomercato. A tenere banco sono i rinnovi contrattuali di molti big del campionato che non arrivano. Torino, Napoli e Milan devono fare i conti con i mancati rinnovi dei loro capitani. Belotti, Insigne e Romagnoli non hanno trovato ancora l'accordo con il club e non è escluso che a gennaio possano salutare per evitare il parametro zero. In particolare l'attaccante granata viva una situazione complicata con il patron Cairo che ha detto: «Per il momento non ha firmato e non credo abbia voglia di firmare. Io ho fatto un'offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo ad accettarla». Milan e Inter rischiano di perdere anche Kessie e Brozovic che hanno chiesto rispettivamente 8 e 6 milioni di ingaggio stagionale per proseguire la loro avventura sotto la Madonnina. I due centrocampisti sono finiti nel mirino del Barcellona. La Lazio invece è in assoluta controtendenza rispetto alle altte big. L'edizione odierna di Libero applaude il club biancoceleste per i rinnovi di Immobile e Acerbi. Ecco cosa scrive il quotidiano: "Ma per fortuna c'è anche chi prolunga senza troppi giri di parole: sono ufficiali i rinnovi con la Lazio di Ciro Immobile (31), fino al 2026, e Francesco Acerbi (33), fino al 2025".