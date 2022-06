Calciomercato, Strefezza: "Ecco perché la Lazio mi ha scartato"

Il gioiello del Lecce è inseguito dal Torino, ma i pugliesi chiedono quasi 10 milioni per farlo partire. L'ala ricorda il suo approdo...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Lecce non si piega e non intendere cedere Gabriel Strefezza. Tante offerte sono arrivate in Puglia per l'ala che nella passata stagione ha realizzato 14 gol. Il Torino ha offerto cinque milioni, ma il Lecce ne chiede il doppio per far partire il proprio gioiellino. Un campionato da protagonista dopo quattro stagioni tra alti e bassi alla Spal, alla Juve Stabia e alla Cremonese. Il suo percorso in Italia è stato in salita dopo che Lazio e Palermo lo hanno scartato dopo un provino. Qualche mese fa in un'intervista a calciomercato.com, il calciatore ha rivelato: “Ho fatto un provino con Lazio e Palermo ma non sono stato preso. Il mio agente mi disse che il motivo è stato che ero troppo basso A Roma sono stato una settimana, ma non è stato facilissimo. Ero appena arrivato in Italia e non parlavo la lingua, in più era dicembre e venendo dal Brasile ho avuto molto il freddo”.