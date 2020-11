Capello: "Le coppe bruciano energie, ma se la Lazio torna quella dell'anno scorso..."

Siamo alla vigilia dell'ottava giornata di campionato ed è ancora molto difficile azzardare pronostici. Fabio Capello, ex allenatore di Roma e Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, in cui spiega quali sono le squadre che possono inserirsi nella corsa scudetto con Juve e Inter: "Il Sassuolo è una bella squadra, ma non è attrezzata per lo scudetto. L’Atalanta bisogna vedere come uscirà dal prossimo turno di Champions, le Coppe bruciano energie. La Lazio è un enigma. Se tornasse a essere come quella dell’anno scorso, potrebbe essere una candidata. Roma e Napoli mi sembrano realtà strutturate".

