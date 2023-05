Caso Juve, è il giorno del giudizio: quando è atteso il verdetto

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il tanto atteso ‘giorno del giudizio’ è arrivato. La Juve oggi conoscerà il suo destino e, di riflesso, deciderà anche quello delle concorrenti in corsa per un posto in Europa. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la società bianconera tornerà davanti alla Corte d’Appello Federale in mattinata, ma la pronuncia potrebbe non essere così immediata. C’è il rischio che il verdetto possa arrivare nel corso della sfida contro l’Empoli, in programma stasera alle 20:45. La penalizzazione è quasi certa, ma restano in ballo il numero di punti che i giudici toglieranno: potrebbero essere confermati i 15 dello scorso 20 gennaio oppure diminuiti. Resta ferma la violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, relativa alla slealtà che ha impedito alla Corte di accogliere il ricorso anche in terzo grado. L’unico dubbio del Collegio di Garanzia è relativo alle modalità in cui i membri del consiglio d’amministrazione, senza delega, abbiano potuto contribuire al Caso Plusvalenze. Resta l'unico nodo da sciogliere. A questo punto due sono i possibili scenari: potrebbe essere ricalcolata la penalizzazione e ‘scorporare’ dal totale il loto contributo oppure confermata la precedente con la motivazione che non ne era stato tenuto conto nel momento in cui è stata inflitta. Altra ipotesi, forse la più plausibile stando anche ai rumors, è di far scalare al settimo posto la Vecchia Signora escludendola sicuramente dalla Champions, lasciando alla Uefa l'ultima parola qualora dovesse qualificarsi in Europa o Conference League.

