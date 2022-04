Caso plusvalenze, i pm ascoltano Gravina: la motivazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Procura di Torino si prova a districare tra carte e audizioni per capire dove sia la verità nel caso plusvalenze. I pm Gianoglio, Bendoni e Santoriello hanno voluto ascoltare anche Gabriele Gravina. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il presidente della FIGC ha preso parte all'inchiesta come persona informata sui fatti. Il colloquio si è tenuto negli uffici del nucleo Polizia economica della Guardia di Finanza a Roma ed è durato circa un'ora. Nei prossimi giorni sono attese le testimonianze di Chiellini, Bonucci e Sarri per quanto riguarda l'accusa di falso in bilancio per la Juventus.