Champions League, le altre del girone: il Bruges mette lo Zenit nel mirino

Quella di stasera sarà un'altra notte di Champions League. Dopo le gare di ieri oggi sarà il turno della Lazio che scenderà in campo contro il Borussia Dortmund alle 21:00. In contemporanea si giocherà anche l'altra partita del girone tra Zenit e Bruges. I russi sono già fuori da ogni discorso relativo sia all'Europa League che alla qualificazione, i belgi, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sperano in uno scivolone della Lazio per poter approfittare e avvicinarsi al secondo posto. Lo Zenit però non lascerà di certo il campo senza combattere, la squadra di Semak ha solo un punto e vuole almeno salvare la"faccia" in questi ultimi due match.

