Chiellini sul calcio italiano: "La mentalità è troppo conservatrice"

RASSEGNA STAMPA - Giorgio Chiellini ha deciso: dopo la partita con l'Argentina di quest'estate dirà addio alla Nazionale. Il capitano, che ha Wembley ha alzato al cielo l'Europeo, ha voluto lasciare qualche consiglio per far rinascere il calcio italiano. Nella lunga interista, ripresa dalla rassegna stampa di Radiosei, ha detto: "Deve svecchiarsi, la mentalità è troppo conservatrice. Bisogna aprirsi al cambiamento o finirà tutto". Secondo lui le novità sono viste come una minaccia e non come una reale opportunità.