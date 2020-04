Coronavirus / L'Inter risponde a Lukaku: "Solo quattro influenzati a gennaio"

“A dicembre ci hanno concesso una settimana libera e giuro che quando siamo tornati, 23 giocatori su 25 erano malati. Non è uno scherzo". Le dichiarazioni rilasciate martedì da Romelu Lukaku sono state una vera bomba. L'attaccante belga ha parlato dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia spiegando che tra Natale e gennaio alla Pinetina praticamente tutti hanno avuto sintomi influenzali. La punta non può dire se sia stato o meno coronavirus, ma il dubbio è rimasto. L'Inter non avrebbe preso bene le dichiarazioni del proprio centravanti che andrebbero anche inquadrate e ridimensionate. Come sottolinea l'edizione odierna de La Verità, c'è discordanza tra le date visto che i casi di influenza sono arrivati quasi un mese dopo la settimana libera concessa e nel mezzo l'Inter ha disputato altre gare senza problemi. Non è finita qui perché, stando a quanto risulta alla società meneghina, sarebbero stati solo quattro i calciatori fermati da sintomi influenzali. Oltre al caso di Milan Skriniar contro il Cagliari, uscito a inizio gara per giramenti di testa, ci sarebbero stati altri tre giocatori messi ko dall'influenza: de Vrij e D'Ambrosio contro la Fiorentina in Coppa Italia e Bastoni nella gara contro la Lazio in campionato. Quindi quattro calciatori e nessun caso tra staff e accompagnatori, quindi numeri assolutamente in linea con la stagione invernale. Lukaku si sarebbe scusato per le sue dichiarazioni dicendo di aver confuso le date e i numeri, considerando influenze anche semplici affaticamenti muscolari relativa al calendario serrato della squadra di Conte. Insomma una pioggia di smentite e polemiche subito smorzate sul nascere.