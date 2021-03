Crotone, Cosmi: "Sogno di vincere a Napoli. Contro la Lazio..."

RASSEGNA STAMPA - «Il Benevento non è stata l'unica squadra nella storia a fare questa impresa. Anche a me è capitato di vincere, da allenatore, su tutti i campi d'Italia. Tranne che a Napoli: voglio essere scaramantico al contrario per una volta. Il Benevento ha dato il segnale: per vincere contro le big devono unirsi tanti fattori. Primo: che chi affronti non giochi una grande partita. Secondo: che tu la faccia questa grande gara dal punto di vista tecnico-tattico. Terzo: che gli episodi siano dalla tua parte. Posso solo affidarmi alla nostra convinzione: non dobbiamo esser stupidi a non capire il valore del Napoli, ma neanche altrettanto stupidi a rinunciare a tutto quello che potremo mettere in campo». Serse Cosmi ha parlato sulle pagine de Il Mattino presentando la sfida contro il Napoli. Il tecnico del Crotone ha parlato anche degli ultimi match tra cui quello contro la Lazio, deciso da una magia di Caicedo. Ecco le sue parole: «Con Torino, Lazio e Bologna siamo stati sempre dentro la partita: i ragazzi hanno recepito quello che volevo. Siamo maledettamente legati ai risultati, ma stiamo cercando di lavorare per essere sempre dentro la partita. Il tempo delle chiacchiere è finito».