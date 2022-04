Cucci: "Immobile segna per ogni tecnico, Mancini dovrebbe farsi qualche domanda"

Il famoso giornalista aggiunge sulla Nazionale: "Mancini forse soffre della sindrome del Supertecnico come Lippi e Sacchi..."

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Italo Cucci dalla parte di Ciro Immobile. Il bomber della Lazio, dopo la tripletta rifilata al Genoa, ha parlato ancora della mancata qualificazione al mondiale della Nazionale dicendo che le colpe sono di tutti. A livello mediatico, però, ancora una volta è stato l'attaccante a finire sulla graticola. Italo Cucci, nel suo editoriale per il Giornale di Sicilia, ha difeso Immobile e parlando di Nazionale ha scritto: "Mentre iscrivo al Circolo Novità la Lazio di Sarri, vorrei togliermi un sassolino dalla scarpa: Immobile. Ciro ha rifilato 3 gol al Genoa finito fra l'inesperto Shevchenko e il carneade Blessin - invece di esaltarlo i cronisti hanno ripetuto la stupidità dei suoi limiti azzurri: segna per tutti i tecnici, a cominciare dallo Zeman che lo lanciò, ma non per Mancini, e allora io dico di chiedere il perché proprio a Mancini: io rispetto il Roby che ho visto nascere, gli rimprovero di non aver fatto mai giocare Immobile come sa Immobile. Forse soffre della sindrome del Supertecnico, come - faccio un esempio - Lippi e Sacchi, due maestri convinti che toccasse a loro erudire Baggio e non godersi le sue virtù pedatorie".