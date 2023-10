Da Immobile a Zaccagni, quanta Lazio in Nazionale. E Rovella...

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nicolò Rovella, il giovane centrocampista di 22 anni appena arrivato alla Lazio, potrebbe essere una sorpresa in vista delle convocazioni per la Nazionale. Come scrive il Corriere dello Sport, nonostante un inizio di stagione rallentato a causa di un infortunio, Rovella è tornato in forma di recente e ha impressionato con le sue prestazioni, guadagnandosi la fiducia di Spalletti. Il suo nome, insieme a quello dei compagni di squadra Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Zaccagni e Immobile, è stato incluso nella lista allargata dei preconvocati, e se continuerà a brillare con la Lazio, potrebbe presto vedere un posto nella squadra nazionale. La competizione nel suo ruolo è forte, ma la sua versatilità e il suo stile da regista potrebbero essere un valore aggiunto per l'Italia.

Mentre si discute sulla possibile convocazione di Ciro Immobile, le circostanze attuali sembrano favorevoli al suo inserimento nella squadra. Anche se non è al massimo della forma, l'assenza di alternative convincenti potrebbe garantirgli un posto nella squadra. Spalletti lo ha nominato capitano dell'Italia fino all'Europeo 2024, dimostrando la sua fiducia in lui. Nel frattempo, altri giocatori come Zaccagni stanno guadagnando spazio e confermandosi nelle convocazioni, mentre la difesa presenta alcune incertezze e scelte da fare.