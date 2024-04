De Sica spiega: "Io laziale da sempre? Ecco com'è nata. E con Verdone..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Di calcio so poco e niente", dice Christian De Sica, intervistato da La Gazzetta dello Sport dopo l'uscita del suo ultimo film (circa un mese fa) “Un altro Ferragosto”. L'attore romano è da sempre considerato un grande laziale: "Sono diventato per tutti della Lazio da quando nel 1984 in “Vacanze in America” di Carlo Vanzina interpretavo Don Buro, prete laziale. Da allora mi è rimasta ‘sta cosa, rafforzata poi dal film “Tifosi” di Neri Parenti".

Nei Derby del Cuore allo Stadio Olimpico, tra l'altro, ha sempre indossato la maglia biancoceleste: "Di fronte all’opportunità di fare beneficenza non ci si tira indietro. Pensate che sono stato anche presidente di quella squadra per un paio d’anni, ma senza mai giocare". Al contrario suo però Carlo Verdone, cognato, è un vero tifoso della Roma e per lui il derby è un giorno sacro. De Sica invece afferma: "Nemmeno so bene chi abbia vinto".