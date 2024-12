Dele-Bashiru, è il tuo momento! A Lecce grande occasione e spunta un retroscena

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dele-Bashiru è pronto per l’accelerata, ha scaldato i motori fino a questo momento e ora vuole andare al massimo Con pazienza ha aspettato che arrivasse questa opportunità e ora non intende lasciarsela sfuggire. È arrivato dalla Turchia dopo un solo anno da professionista e i suoi primi mesi nella Capitale sono stati di adattamento, ma adesso si sta affermando come interno-mezzala. Un ruolo che Baroni gli ha affidato per sfruttare al massimo la sua fisicità.

Chiamato in causa in gare decisive tra Coppa Italia, campionato e Europa League, dimostrando grande spessore tattico e atletico. Ha la fiducia dell’allenatore e ora anche quella dei tifosi che gli hanno addirittura dedicato un coro. Nelle prossime gare, si legge nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, a causa dell’infortunio di Vecino e del rientro appena avvenuto di Castrovilli, il nigeriano avrà molto spazio che dovrà sfruttare per mettersi in mostra ancora di più. A Lecce il primo appuntamento da non mancare, anche i salentini si erano fatti avanti per lui. Corvino aveva intavolato una trattativa con l’Hatayspor tirandosi poi indietro quando è venuto a conoscenza della richiesta dei turchi di almeno 10 milioni di euro.

