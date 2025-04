Derby | Il ministro Piantedosi duro sugli scontri: "Comportamenti indegni"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il derby è terminato in parità, ma in campo le due compagini hanno dato spettacolo. Una partita intensa, di corsa, che la Lazio ha dominato per numero di occasioni. Non è stato però abbastanza per garantirle i tre punti. Tutta Italia aveva gli occhi sul derby, anche per ammirare lo spettacolo sugli spalti. È una partita che fa parlare molto di sè e questa volta lo ha fatto anche per episodi extra-campo avvenuti prima della partita.

I tifosi della Roma, da Piazza Mancini, hanno cercato di raggiungere i laziali, ma hanno trovato la polizia a schermare lo scontro tra le due parti. L'episodio, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è stato commentato anche dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il quale ringraziando il prezioso lavoro svolto dalle forze di polizia ha definito le azioni come "comportamenti indegni e inaccettabili". Inoltre, il ministro ha aggiunto: "Siamo pronti a portare avanti ogni ulteriore misura per garantire l'incolumità dei nostri agenti".

