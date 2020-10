Di Canio: "Europa League? Il Milan non deve imitare la Lazio"

"Io non capisco quelli che usano l'Europa League per fare esperimenti di formazione. [...]La Lazio ha fattop così lo scorso anno ed è stata eliminata in un girone ampiamente alla sua portata, perdendo quattro partite su sei e finendo sotto al Cluj. Vero è che l'eliminazione le ha permesso di allenarsi tutta la settimana, arrivando a un punto dal primo posto prima del lockdown". A parlare così è Paolo Di Canio che su Sportweek presenta l'Europa League. L'ex giocatore e attuale opinionista di Sky vede il Milan come possibile outsider della competizione. Tra i consigli dati ai rossoneri c'è quello di non imitare il cammino europeo dei biancocelesti nella passata stagione. Di Canio prosegue: "Celtic? Il Milan non deve sottovalutarlo. Loro sono una squadra tosta, lo abbiamo visto lo scorso anno con la Lazio che ha perso sia all'andata che al ritorno".