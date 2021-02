Diritti tv 2021-24, Sky si aggiudica Champions ed Europa League

AGGIORNAMENTO ORE 11:15 - Sky Sport ha reso noto questa mattina di aver acquisito i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della Champions League per il prossimo triennio 2021/2024. Le restanti 16 verranno invece trasmesse da Amazon. Sky trasmetterà inoltre tutte le 282 gare dell'Europa League e dell'Europa Conference League che vedrà il suo debutto nella prossima stagione.

Al termine di una lunga giornata di incontri, trattative e discussioni, sono state aperte le "buste" contenenti le nuove offerte di broadcaster. Che, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono soltanto due, ovvero Sky e Dazn. Fuori sia Discovery, che non si è presentata, che Mediapro, inammissibile. Per la valutazione delle cifre occorrerà attendere l'Assemblea di lunedì, che stabilirà se i diritti tv della Serie A 2021/24 potranno essere venduti in maniera canonica o se bisognerà passare al bando riservato agli intermediari e, eventualmente, a quello dedicato alla realizzazione di un "Lega Channel".

LE CIFRE - Assodato che gli 1,15 miliardi posti come obiettivo del bando sono in realtà una cifra indicativa e, al momento, irraggiungibile, il vero parametro rimarrebbero i 973 milioni a stagione del triennio in corso. Stando ai primi rumors, Sky si sarebbe spinta fino a quei numeri, ovvero ai 780 milioni con cui aveva acquistato 7 gare nel 2018/21. Anche Dazn avrebbe alzato la posta, tanto che gli exit pool della serata la davano ancora in vantaggio. Non è da escludere che si ricrei lo scenario attuale, anche se la Lega avrebbe avviato già i lavori per la creazione di una startup con cui realizzare il 'Lega Channel', che diventerebbe necessario nel caso in cui Sky si aggiudicasse i diritti di piattaforma.