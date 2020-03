Djordjevic: “Mi auguro che la Lazio vinca lo Scudetto, peccato per quella scivolata...”

Filip Djordjevic. Dalla tripletta al Palermo al palo-palo nei supplementari della finale di Coppa Italia contro la Juve. Nel mezzo aveva soffiato il posto a Klose, illuso la Lazio e i suoi tifosi. Fino al 24 gennaio 2015, all'Olimpico contro il Milan: Candreva mette in mezzo, Djordjevic scivola ma dietro di lui insacca Parolo. La squadra di Pioli, quella volta sulla panchina biancoceleste, festeggia ma si accorge del fattaccio. Frattura del malleolo peroneale: “Mi capitò una palla gol, ma scivolai. I problemi cominciarono in quel momento”, sono le parole di Djordjevic riportate da Radiosei. I rapporti si incrinarono, così come le prestazioni del serbo. Mai più incisivo a Roma. Oggi gioca e segna (6 gol e 6 assist) con il Chievo in Serie B, ma guarda ancora alla Capitale con affetto: “La Lazio vince lo Scudetto? Me lo auguro davvero. La squadra è cresciuta, una volta le capitava di perdere punti con le piccole. In quelle partite che alla lunga fanno davvero la differenza. Adesso c’è una maturità tutta diversa”.

