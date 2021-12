Eraldo Pecci: "Sufficienza stiracchiata per Sarri e Mourinho. Ormai sono due frontman"

RASSEGNA STAMPA - Eraldo Pecci ha assegnato le pagelle di fine anno a tutti i club della Serie A sulle pagine di Libero. L'ex calciatore ha dato 8 a Milan e Inter, 7 abbondante all'Atalanta e al Napoli e 5 alla Juventus. Lazio e Roma ricevono un 6, ecco il suo commento: «Sul registro gli metto una sufficienza stiracchiata. Pensate, un tempo la Roma era Totti, ora il suo frontman è Mourinho. Così come per la Lazio è Sarri. È un campionato nel quale le star più attese sono diventati gli allenatori, non le rispettive squadre. Pensate anche ad Allegri alla Juve».