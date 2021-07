Evelina Christillin: "Sarri? La Juve non avrebbe dovuto prenderlo. Non è riuscito a farsi amare"

«Ognuno raccoglie quello che ha seminato: Maurizio Sarri non aveva rapporti felici nello spogliatoio, in fondo si è sempre saputo, alla Juventus non è riuscito a farsi amare dai suoi giocatori e credo che questo sia stato uno dei motivi per cui quello scudetto non è stato festeggiato». Così Evelina Christillin commenta l'intervista di Maurizio Sarri a Sportitalia. La rappresentante della Uefa ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport aggiungendo: «Sarri - Juve? Matrimonio non riuscito: forse non si sarebbe dovuto fare affatto. Sarri non è riuscito a farsi amare, forse per quel carattere spigoloso che ha avuto riflessi nei rapporti con la squadra. [...] Non mi è piaciuto il riferimento allo scudetto perso in albergo per episodi discutibili, un argomento su cui i tifosi bianconeri sono molto sensibili. Da parte di Sarri avrei trovato più elegante un bel tacer, anche perché è stato a libro paga della Juventus fino all'ultimo giorno di contratto». Diverso invece l'approccio del tecnico con l'ambiente della Lazio che non vede l'ora di accogliere il nuovo allenatore.