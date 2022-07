Filippo Celli e l'amore per la Lazio: "Non posso farne a meno..."

RASSEGNA STAMPA - Momento d'oro per il golfista Filippo Celli che dopo aver vinto all’European Amateur Championship, ha conquistato la Silver Medal al British Open. Un riconoscimento assegnato al miglior dilettante del prestigioso trofeo e che prima di lui avevano vinto campioni come Tiger Woods, Justin Rose e Rory McIlroy. Lavoro e passione per il ragazzo dell'Olgiata che, però, non dimentica uno dei suoi amori più grandi: la Lazio. Il 20enne ha ammesso di essere un grande tifoso dei biancocelesti e di seguirli anche mentre è in giro per il mondo. Intervistato da Il Corriere dello Sport, il golfista ha ammesso di controllare il telefono con i risultati di Immobile e compagni durante i giri di qualifica. Celli ha ammesso che gli allenatori non sono contenti di questa abitudine, ma lo sportivo non può farne a meno.