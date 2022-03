Fiorentina, Igor sul futuro: "Non mi preoccupo. Rinnovo? Se arriva una proposta..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Igor si racconta a 360 gradi. Dai primi calci al pallone in Brasile, all'arrivo a Firenze, passando per le idee di Italiano e il sogno Seleção. Il difensore della Fiorentina, che ormai si è preso il posto da titolare al fianco di Milenkovic, ha parlato anche del suo prossimo futuro. Il classe '98 infatti è in scadenza di contratto con il club viola e ha attirato su di sé l'attenzione di diversi top club italiani come Juventus e Lazio. Queste le sue dichiarazioni riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "Penso a giocare e a fare bene, non mi preoccupo di chi può interessarsi a me. Io punto a essere un top player, ma gli unici ingredienti possibili sono il tempo e il lavoro, non le parole. Rinnovo? Io non sono quel calciatore che dice di essere pronto a firmare e poi invece non lo fa, io sono solo grato di essere qui. Se mi proporranno di allungare questa mia avventura ne parleremo".