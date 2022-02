Fiorentina, Italiano punta la Lazio: Saponara e Biraghi recuperano, dubbio Torreira

Mancano tre giorni alla ripresa del campionato di Serie A e la Lazio si prepara ad affrontare la Fiorentina di Italiano nell'importante match del Franchi in programma sabato 5 febbraio alle 20:45. La viola ha riniziato a lavorare sul campo e il tecnico in vista della sfida con i biancocelesti potrà contare anche su recuperi importanti.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei infatti Saponara e Biraghi hanno avuto il via libera dopo i controlli medici mentre bisognerà valutare le condizioni di Gonzales Quarta e di Torreira quando torneranno dall'Argentina. Pulgar è in bilico: il centrocampista dovrebbe essere ceduto al Galatasaray con il quale la Fiorentina ha trovato l'accordo ma ancora non c'è ufficialità che potrebbe arrivare a giorni visto che il mercato turco chiude i battenti l'8 febbraio. Conferme invece per Terraciano, che dovrebbe essere titolare in porta a scapito di Dragowski.



