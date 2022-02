Lazio, Cabral: pronto l'inserimento in lista Uefa al posto di Muriqi

Jovane Cabral sta per iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Lazio. L'ex Sporting Lisbona è sbarcato ieri a Fiumicino, questa mattina sosterrà le visite mediche di rito in Paideia per poi firmare il contratto che lo legherà ai biancocelesti almeno fino al termine della stagione. Indosserà la maglia numero 11, un numero che pesa perché in passato indossato da leggende della Lazio come Klose e Beppe Signori.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il calciatore sarà inserito già oggi in lista Uefa, prenderà il posto di Muriqi, e sarà disponibile già per il primo match di Europa League contro il Porto in programma il 17 febbraio.