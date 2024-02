Fiorentina - Lazio, parla Zauri: "Gara delicata, Sarri deve vincere per forza"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Luciano Zauri, doppio ex di Fiorentina-Lazio, ha presentato la gara sulle pagine del Corriere dello Sport. L'ex calciatore ha parlato del campionato dei biancocelesti considerandolo al di sotto delle aspettative, contrariamente a quanto sta accadendo in Europa dove la squadra di Sarri sta ottenendo ottimi risultati. La sfida del Franchi - a suo dire - sarà determinante per entrambe. I punti, in questo momento della stagione, valgono doppio: "È una gara delicata. La Lazio deve vincere per forza se vuole provare a restare in corsa, ma anche la Fiorentina non può permettersi di perdere punti".

Parlando degli allenatori, si è complimentato con Sarri per il secondo posto dello scorso anno, aggiungendo come l'obiettivo sia "difficilmente migliorabile". E ancora, Zauri ha sottolineato il buon mercato condotto in estate dal club, campagna trasferimenti che ha portato la rosa ad essere più larga e migliore. Come spiegarsi allora le difficoltà di inizio stagione? Per Zauri sono da imputare alla Champions, che inevitabilmente toglie qualche punto, e alla fatica dei più giovani di inserirsi all'interno della squadra.

