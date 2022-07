Fiorentina, Pradè su Torreira: "Volevamo fosse una bandiera ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il futuro di Lucas Torreira è ancora un rebus. Il centrocampista non è stato riscattato dalla Fiorentina, su di lui c'è stato anche un sondaggio della Lazio, ed è stato proprio il ds Daniele Pradè a spiegarne il motivo: "Ad aprile lo abbiamo chiamato per siglare un accordo di cinque anni con un anno in più di ammortamento. Se fai una proposta del genere è perché lo consideri come una nuova possibile bandiera. Gli offriamo 12,5 milioni per cinque anni. Era una proposta molto allettante per il giocatore ma c'è stata una chiusura netta da parte dell'agente e con lui".

Poi Pradè ha proseguito parlando di Jovic: "Stiamo trattando e discutendo. Ci piace, ma la mia esperienza mi dice che prima bisogna chiuderle le operazioni", un chiaro riferimento a quanto accaduto nell'ormai lontano 2015 quando Milinkovic-Savic decise di non firmare per la viola per trasferirsi alla Lazio.