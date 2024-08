Flaminio, prevista una triplice conferenza per decidere quale progetto attuare

Il Flaminio avrà una nuova vita, finalmente. La Repubblica, edizione odierna, riporta che la giunta capitolina ha intenzione di procedere con una triplice conferenza dei servizi, per capire e poi decidere quale dei tre piani presentati (Lazio, Roma Nuoto e Cassa depositi e prestiti), sia la più indicata. Oltre al nullaosta, a Lotito serviranno circa 250 milioni di euro per realizzare il progetto. Intanto è stato reso noto il rendering di come potrebbe essere il nuovo impianto di proprietà biancoceleste.