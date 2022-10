Fondazione Lazio e Anna Foglietta, insieme per un’iniziativa importante

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L’integrazione e l’abbattimento delle barriere sociali sono argomenti che stanno a cuore alla Fondazione Lazio e alla Onlus “Every Child Is My Child”, che ieri si sono rese protagoniste con un’importante iniziativa presentata allo Stadio dei Marmi. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la Fondazione la Onlus, fondata dall’attrice Anna Foglietta, hanno messo insieme le loro forze per far vivere una giornata all’insegna dello sport ai ragazzi disabili. Hanno partecipato all’evento “Every Sport Is My Sport” sette sezioni della Polisportiva biancoceleste e la scuola calcio della periferia di Latina, la “Fair Play”. Nel corso della manifestazione è stata anche consegnata una borsa di studio a un ragazzo siriano rimasto vittima delle mine. Tra i presenti, Vittoria Puccini e l’assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato.

