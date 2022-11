Franco Causio mette in campo l'undici dei sogni: c'è un ex Lazio

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Franco Causio ha messo in campo l'undici dei suoi sogni. Ha scelto come modulo il 4-3-3. In porta Dino Zoff; in difesa da destra a sinistra Cuccureddu, Morini, Scirea e Gentile; in mediana Furino, Benetti, Tardelli; davanti Causio, Boninsegna, Bettega. Allenatore Enzo Bearzot.Come riporta l'edizione odierna di Sportweek, l'ex centrocampista della Juventus nel suo roster ha indicato come portiere Dino Zoff. L'estremo difensore friulano ha lavorato alla Lazio in qualità di presidente e allenatore. Ha ricoperto il ruolo di tecnico dal 1 luglio 1990 al 30 giugno 1994. Poi dal 28 gennaio al 30 giungo 1997. Infine dal 1 gennaio al 30 settembre 2001 quando venne sollevato dall'incarico.

