Fuorigioco Acerbi, Ghini: "Mi sento preso in giro, da romanista mi rode"

RASSEGNA STAMPA - Massimo Ghini, noto attore e allo stesso tempo tifoso della Roma, ha rilisciato un’intervista in cui fa un bilancio sulla stagione della squadra di Mourinho. L'attore di fede giallorossa, alla domanda "Come ti senti dopo aver scoperto quanto successo con il fuorigioco di Acerbi", ha risposto così: "Preso in giro. Se quella gara fosse finita 3-3 la Roma sarebbe stata quinta, sopra la Lazio. E non nego che un po’ mi rode che questa cosa abbia avvantaggiato proprio i biancocelesti. Per fortuna noi adesso giochiamo una finale e in Europa League ci siamo andati lo stesso, altrimenti non so se l’avrei presa allo stesso modo". Queste le sue parole riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei.