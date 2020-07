Gasparri: "Candidare Lotito a sindaco di Roma? Se ne parlerà..."

Torna nuovamente d'attualità il nome di Claudio Lotito per una candidatura a sindaco di Roma per il centrodestra. Il presidente della Lazio già in passato era stato accostato a questo ruolo e, nella giornata di ieri, Maurizio Gasparri ha rilanciato la sua posizione. Il Commissario di Forza Italia a Roma ha parlato ai microfoni di Nsl Radio e Tv e non ha negato quest'eventualità: "Per il sindaco di Roma ancora non è stata fatta una riunione e non si è indicato alcun nome. Quando il centrodestra si riunirà, si decideranno i nomi. Se mi piacerebbe Lotito come candidato? Quando ci sarà la riunione se ne parlerà. Roma è una città allo sbando e il candidato di centrodestra non competerà con la Raggi, che non se neanche se si candiderà".