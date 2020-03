Gavillucci non si arrende e arbitra i dilettanti in Inghilterra

Claudio Gavillucci continua ad arbitrare. L'ex arbitro di Serie A, dismesso dall'Aia per motivi tecnici mai del tutto chiariti, ha diretto una gara di calcio dilettantistica in Inghilterra. Il fischietto di Latina è stato il direttore di gara del match tra Chester FC e Tranmere Rovers terminato 1-0 per i padroni di casa. Una partita a cui hanno assistito meno di 500 tifosi, ma che poteva contare su un arbitro d'eccezione. Dopo ricorsi, reintegro d'ufficio e il successivo ritiro della tessera per mano dell'AIA adesso è un fischietto italiano affiliato alla Federazione inglese. La giacchetta nera di Latina contrinua a inseguire la sua passione e non ha intenzione di fermarsi.

