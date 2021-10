Genoa, Caicedo torna in gruppo: Felipe mette nel mirino il Sassuolo

RASSEGNA STAMPA - Il Genoa attende Felipe Caicedo. L'attaccante, arrivato dalla Lazio durante la sessione estiva del calciomercato, ha giocato solo uno spezzone dell'amichevole contro l'Alessandria. Il giocatore si è poi fermato per noie muscolari e non ha potuto esordire in gare ufficiali con la maglia rossoblù. Sembra finalemnte arrivato il momento del numero nove che, secondo l'edizione odierna de Il Secolo XIX, dovrebbe tornare finalmente ad allenarsi in gruppo. Il Panterone, come lo avevano ribattezzato i tifosi biancocelesti che lo considerano un idolo, mette nel mirino il match con il Sassuolo.