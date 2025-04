Il Corriere dello Sport accende Lazio - Roma: "Un finale da derby!" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ci siamo. È arrivato il giorno del derby della Capitale. Allo Stadio Olimpico questa sera si affronteranno Lazio e Roma per una delle stracittadine più sentite d'Italia e del mondo. "Un finale da derby", scrive il Corriere dello Sport in prima pagina. Ai lati i due centravanti Castellanos e Dovbyk, attesi entrambi dal primo minuto in campo.

"Di nuovo serale e incertissimo: Zaccagni cerca il +5 in classifica, Pellegrini punta al sorpasso", si legge in taglio alto. È un derby fondamentale per la classifica e per le sorti delle due squadre nelle corsa Champions. Mai come in questa stagione i tre punti pesano tantissimo, oltre al valore della rivalità cittadina. Manca sempre meno: la Capitale si ferma, il derby si accende. Parla il campo.