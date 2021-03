Immobile, Scarpa d'Oro da tirare a lucido e un errore da dimenticare: Ciro è l'anti-Juve

Immobile è l'anti-Juve. A quattro giorni dalla cerimonia di consegna in Campidoglio della Scarpa d'Oro, Ciro vuole lucidarla dopo aver fatto un gol ai bianconeri. Anche perché l'attaccante della Lazio, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è l'unico italiano ad aver segnato tre volte nello stadio della Juventus da quando è stato ribattezzato Allianz. I suoi numeri parlano da soli: 144 reti in meno di cinque anni, 14 nell'attuale campionato sui 38 totali realizzati dai biancocelesti. Quando si è fermato, la Lazio ha arrestato quel trend positivo che l'aveva fatta risalire in classifica: 1-3 contro l'Inter, 1-0 sofferto con la Samp, 1-4 col Bayern e 0-2 contro il Bologna. Non era mai capitato che Immobile restasse a digiuno per quattro gare consecutive e, a peggiorar la situazione, il calcio di rigore fallito nell'ultima sfida contro i rossoblù.

RIPARTIRE - Inzaghi l'ha consolato, e Immobile è pronto a riprendersi la scena. Negli ultimi giorni è stato limitato da un'infiammazione al tendine d'Achille, questa sera vuole ritrovare lo sprint giusto e insidiare Danilo e Demiral. E la sfida con la Juventus per Ciro è un vero appuntamento col destino. Non solo perché il club bianconero lo scelse da ragazzino quando faceva serie infinite di gol con gli Allievi del Sorrento, ma anche in virtù della gara d'andata. Quella partita Immobile non la potè giocare per una dubbia positività al Covid-19, che sarebbe stata poi ribaltata al riesame dell'ospedale Moscati di Avellino e che è ancora al centro delle indagini. Ma nella vita tutto torna, e per il bomber d'Europa si profila una ghiotta occasione di rivincita.

