Inter, Lukaku: "In Italia grazie a mio fratello. Immobile? Irraggiungibile..."

"La Serie A? Mio fratello Jordan mi aveva parlato di un grande campionato che mette alla prova gli attaccanti. Qui ci sono i migliori difensori e da voi ogni difesa è preparata per qualsiasi situazione di gioco. Per questo il calcio italiano mi piace così tanto. Se un attaccante segna tanti gol in Italia, può farli in qualsiasi altro torneo d'Europa" - Parla così Romelu Lukaku, in un'intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport e riportata dall'odierna rassegna stampa di Radiosei. Il bilancio dei suoi primi mesi in Italia è più che positivo, il consiglio del fratello Jordan si è rivelato alquanto azzeccato. 9 i gol messi a segno sin qui dall'ex Manchester United, vero e proprio pupillo del nuovo allenatore Antonio Conte e della sua nuova Inter. Anche se per il momento la vetta della classifica marcatori appare ancora molto lontana, con un Ciro Immobile in stato di grazia e sempre più trascinatore della Lazio: "Immobile sta facendo molto, è un grande attaccante e sta dando molto alla Lazio. Per me le cose stanno andando bene, ma le ambizioni personali devono rimanere... personali".

