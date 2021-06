Italia - Austria, il pronostico di Clementino: "Vinciamo facile. So già chi segnerà"

RASSEGNA STAMPA - Sale l'attesa in vista di Italia - Austria, secondo ottavo di finale di Euro 2020. Gli Azzurri vogliono proseguire la propria corsa verso la finalissima e, per farlo, dovranno superare l'ostacolo austriaco. Difficile azzardare pronostici in match a eliminazione diretta in cui le due squadre si giocano tutto. Ci ha provato Clementino che azzarda: "Vinciamo noi 3-0, facile. Segnano i miei amici Immobile e Insigne. Poi il terzo lo facciamo fare al Gallo che col 'Gall…es' non è andato granché. Questa Nazionale in realtà mi piace parecchio. C'è un bel gruppo, si vogliono bene, cantano e si fanno scherzi. Non ho paura a dire che possiamo vincere l’Europeo". Queste le parole del noto rapper napoletano, riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei, che continua a supportare a distanza l'Italia di Mancini.