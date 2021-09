Italia, Graziani: “Immobile crescerà, il rigore doveva tirarlo lui”

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Cicco Graziani ha detto la sua sulla questione Immobile, al centro di numerose critiche in questa sosta delle Nazionali. Di seguito le parole dell'ex giocatore di Roma e Torino: "L'attacco dell'Italia segna troppo poco ma Ciro crescerà con Sarri. Domenica doveva tirare lui il rigore. Il Mondiale non è a rischio. Il falso nove? Non mi sembra la soluzione, se Belotti non c'è allora si punti su Raspadori".