Italia, la vittoria arriva sugli spalti: chapeau per i tifosi azzurri

RASSEGNA STAMPA - "Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Europa siamo noi". In 52 mila uniti sotto un unico coro per suonare la carica alla squadra e chiudere il discorso qualificazione. La bolgia dell'Olimpico non è bastata ai ragazzi di Mancini a strappare in anticipo il pass per Qatar 2022. Una buona Svizzera e il rigore di Jorginho sparato alle stelle hanno ostacolato il percorso della Nazionale. Questo non toglie però l'atmosfera fantastica dello stadio e il calore dei tifosi azzurri. Applausi scroscianti durante l'inno svizzero a coprire i pochi fischi iniziali, poi la grinta e la spinta costante come solo noi italiani sappiamo fare, il boato al gol di Di Lorenzo, i cori per l'eroe di Euro 2020 Donnarumma e infine la standing ovation nonostante il risultato non dei migliori. Una città intera si è tinta di azzurro per supportare la squadra campione d'Europa. Ora manca l'ultimo sforzo. Tutti incollati alla televisione per spingere l'Italia dove merita, ai prossimi Mondiali.