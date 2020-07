Italia, mondiale 2006: 14 anni fa la vittoria a Berlino

Era il 9 luglio 2006 quando l'Italia vinse il quarto mondiale della sua storia. Una notte indimenticabile quella di Berlino, impressa nei ricordi di tutti gli italiani. A distanza di 14 anni l'impresa di Marcello Lippi resta una delle favole calcistiche più belle, partiti senza i favori del pronostico ma cresciuti di partita in partita fino alla semifinale con la Germania o la finale con la Francia. La differenza, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la fece il gruppo formato da grandi campioni. Basti vedere quanti di loro oggi sono passati alla carriera da allenatore: Gattuso, Oddo, Grosso, Cannavaro, Pirlo, senza dimenticare Buffon che ancora non ha appeso gli scarpini al chiodo. Senza il Covid oggi staremmo tifando la Nazionale di Roberto Mancini ad Euro2020, la speranza è di ritrovare un gruppo forte e coeso come fu quello del 2006.

Lazio, Luis Alberto: "Nessuno ci metta in discussione, noi non molliamo"

Lazio, Acerbi non molla: "La cosa bella è provarci, lottiamo insieme" - FT

TORNA ALLA HOME PAGE