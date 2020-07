Lazio, Acerbi non molla: "La cosa bella è provarci, lottiamo insieme" - FT

Nonostante la brutta sconfitta contro il Lecce, la Lazio non ha alcuna intenzione di mollare. I ragazzi di Inzaghi, al contrario, sono motivati nel rialzare la testa e cercare di concludere la stagione nel migliore dei modi. L'obiettivo Champions è a un passo e, finché non arriverà la definitiva condanna dalla matematica, sognare lo scudetto non è un reato. Francesco Acerbi, all'indomani dalla disfatta, ha pubblicato un breve messaggio su Instagram, con lo scopo di caricare l'ambiente in vista della prossima sfida: "La cosa bella è provare, tentare, in ogni cosa, al meglio delle proprie capacità. Riuscire è un valore aggiunto. Lottiamo insieme".

